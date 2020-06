Genau wie die Stadt zu Beginn der Baumaßnahme angekündigt hatte, waren die dortigen Parkplätze damit vier Wochen nicht zu nutzen. „Die Fahrbahn und der Straßenunterbau sind dort neu angelegt worden. Bei Starkregen ist es schon vorgekommen, dass auch Oberflächenwasser von der Davidstraße über die Abfahrt in die Tiefgarage gelaufen war. Das soll nun nicht mehr passieren können“, berichtet Stadtsprecherin Andrea Zirkel auf AZ-Anfrage. „Im Moment wird die Fahrbahn wiederhergestellt.“ Am Donnerstag könne die Tiefgarage dann wieder freigegeben werden. Die Baumaßnahme sei im Zeitrahmen.

Die Erneuerung der Fahrbahn geht allerdings noch weiter, wie Bauleiter Alfred Richters ergänzt. „Das Baufeld verlagert sich in den nächsten Wochen weiter Richtung Süringstraße. „Der nördliche Abschnitt der Davidstraße bleibt deshalb gesperrt.“ Dieses Reststück werde dann an die Süringstraße angebunden.

Wer also ab kommenden Donnerstag aus der Kupferpassagen-Tiefgarage, von den Parkplätzen an der Davidstraße oder an der Pfauengasse kommt, verlässt den Bereich über die Poststraße und weiter über die Süringstraße in Fahrtrichtung Borkener Straße. Die Bestimmungen der Fußgängerzone werden im Bereich der Umleitung aufgehoben. Fußgänger werden ebenfalls über die Poststraße um die Baustelle herumgeführt.

Parallel laufen die Arbeiten an der Berkelresidenz für die Berkelpromenade weiter.