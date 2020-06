41-Jährige bestreitet unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Auf die Frage des Richters, wie weit dieser Punkt vom Unfallort entfernt gewesen sei und ob sie diesen noch hätte sehen können, konnte sie keine Angaben machen. Die Zeugen hingegen hatten am Tag des Geschehens ausgesagt, dass die Angeklagte zum Stehen gekommen und dann „aufgebracht“ weitergefahren sei. Da diese gestern bestritt, sich mit Absicht entfernt zu haben und der genaue Ablauf nicht eindeutig geklärt werden konnte, setzte der Richter einen Fortsetzungstermin an, an dem auch die vier Zeugen aussagen sollen. Die Angeklagte ist einschlägig vorbestraft, da sie sich schon 2016 unerlaubt von einem Unfallort entfernt hatte.