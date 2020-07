Spielkonsole und drei Controller aus Supermärkten gestohlen

Die beiden hatten vor dem Gericht zugegeben, an zwei Tagen im Januar 2020 in zwei Supermärkten in Coesfeld und Dülmen insgesamt eine Spielkonsole und drei verschiedene Controller gestohlen zu haben. „Wir wollten schnell an Geld kommen, ohne jemanden zu verletzen“, erläuterte der 35-Jährige das Motiv. „Ich weiß, dass es ein Fehler gewesen ist, aber ich wollte einem Freund helfen, der finanziell nicht gut dastand.“

Dieser Freund war der 28-Jährige. „Ende 2019 habe ich meinen Ausbildungsplatz verloren, hatte gesundheitliche Probleme und ein kleines Alkoholproblem, meine Freundin und ich haben uns getrennt und ich bin obdachlos geworden“, erklärte dieser.

Mit einer speziellen Technik hätten sie in den beiden Supermärkten die Magnetsicherungen der verschlossenen Elektrogeräte gelöst und die Ware ohne zu bezahlen mitgenommen. „Wir haben das vorher nicht ausprobiert und uns gewundert, dass es tatsächlich geklappt hat“, so der 35-Jährige.

Beide sind bereits mehrfach vorbestraft, auch einschlägig. Mit dem Urteil folgte die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Für Sie spricht, dass Sie beide von Anfang an geständig und einsichtig gewesen sind“. Dem 35-Jährigen, der mehr Vorstrafen als der 28-Jährige besitzt, gab sie noch mit auf den Weg: „Sie wollten zwar einem Freund helfen, aber es bleibt eine Straftat. Das ist jetzt Ihre erste Freiheitsstrafe und ich hoffe, das Sie sich das noch mal zu Herzen nehmen und es das letzte Mal ist.“