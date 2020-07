Coesfeld als einziges noch nicht coronafrei

Coesfeld (fs). Als einzige Kommune im Kreisgebiet ist die Stadt Coesfeld noch nicht coronafrei. Kreisweit gibt es nur noch zwei aktive Fälle – beide in Coesfeld. In Ascheberg war zuletzt noch eine Person mit Covid-19 an ihrer Grunderkrankung verstorben. In Coesfeld bleibt es insgesamt bei 234 nachgewiesenen Erkrankungen. Davon sind 220 Menschen wieder gesundet und zwölf Personen in der Kreisstadt verstorben – mehr als die Hälfte der kreisweit Verstorbenen (21).

Von Florian Schütte