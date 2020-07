Beleidigung führt zu Schlag mit Schraubenschlüssel

Doch von Anfang an: Im Dezember 2019 kam es zwischen dem Angeklagten und einem Arbeitskollegen, dem Geschädigten, zu einem Streit auf dem Firmengelände. Der Angeklagte hatte zuvor aus Spaß einem anderen Kollegen einen Schraubenschlüssel aus der Tasche geklaut. Dies sah der 32-jährige Geschädigte, forderte den Angeklagten auf, den Schlüssel zurückzugeben und bezeichnete ihn als „Arschloch.“ Dies ließ der Angeklagte nicht auf sich sitzen und ging zum Geschädigten. Was dann passierte, darin unterschieden sich die Aussagen der drei Zeugen und der beiden Beteiligten.

Der Angeklagte gab an, dass sie sich zunächst geschubst hätten und der Geschädigte eine Flasche Bier in der Hand hatte. Als dieser mit der Flasche in der Hand energisch wieder auf ihn zugekommen sei, hätte er Angst bekommen und mit dem Schlüssel zugeschlagen. Als er gesehen habe, was er getan hatte, habe er den Schlüssel fallen lassen. Der Geschädigte gab jedoch an, dass der Angeklagte unmittelbar zugeschlagen habe, es hätte vorher keine Rangelei gegeben. Ob er eine Flasche in der Hand gehalten habe, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Schon seit Längerem sei das Verhältnis der beiden Arbeitskollegen nicht gut gewesen. Wie sich der Streit nun genau abspielte, ob und wie geschubst wurde – dazu machten die Zeugen widersprüchliche Aussagen.

Fest steht aber: Am Ende des Streits erlitt der 32-Jährige eine Platzwunde durch den Schlag mit dem Schlüssel. Seitdem, so sagte der Geschädigte aus, leide er an Angstzuständen. Dem Angeklagten sei zunächst gekündigt worden, dann wurde er wieder eingestellt. Da der Geschädigte auf jeden Fall einen Kontakt vermeiden wollte, wurden sie getrennt eingesetzt. Da er sich zuletzt nicht mehr in die Firma traute, habe der Geschädigte freiwillig im März gekündigt, ist seitdem arbeitslos.

Eine Aussöhnung kam für den 32-Jährigen auch vor Gericht nicht infrage. Das Kapitel sei für ihn abgeschlossen. Auch auf die Einwendung des Anwalts des Angeklagten hin, dass eine Versöhnung vielleicht die Angstzustände nehmen könnte, schüttelte der 32-Jährige den Kopf.

Da nun nicht ganz ausgeschlossen werden konnte, ob der Angeklagte sich bei dem Schlag mit dem Schraubenschlüssel in Gedanken – möglicherweise auch irrtümlich – einen Angriff vorstellte, wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Die Richterin appellierte zum Schluss an den Angeklagten: „Ich rate Ihnen, die fünf Raten à 200 Euro jeden Monat pünktlich zu zahlen, sonst sitzen wir wieder hier und alles geht von vorne los. Dann wird das hier nicht noch einmal passieren. Der Schlag mit dem Schlüssel war keine gute Idee, das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“