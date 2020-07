Coesfeld (fs). Die Zahl der aktiv an Covid-19 Erkrankten ist im Laufe des Donnerstags um eine Person gesunken. Damit ist in der Kreisstadt aktuell nur noch eine nachgewiesene Infektion aktiv. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Coesfeld weiterhin bei 234 Fällen und die Zahl der Gesundeten bei 221. Zwölf Personen sind bislang in Coesfeld mit Covid-19 verstorben.

Von Florian Schütte