„Sehnsucht“ kreativ Ausdruck verleihen

Coesfeld (fs). Die letzten Möbel haben Laura Brokamp und ihr Team gestern noch geputzt. Vier Tage war der Ladenbauer in den Räumen der alten Sparkasse in der Kupferstraße vor Ort und am Ende war es doch etwas anstrengend wie die Geschäftsführerin vom Reisebüro Schlagheck zugibt. „Wir freuen uns aber, dass wir jetzt endlich hier drin sind“, sagt Brokamp. Und weil eine offizielle Eröffnungsfeier unter den gegebenen Bedingungen nicht stattfinden kann, hat sich das Reisebüro-Team für ein besonderes Projekt entschieden. Ab heute wird in den Räumen an der Kupferstraße eine Gemeinschaftsausstellung von Coesfelder Künstlern aufgebaut, die ab Montag (6. 7.) zu sehen sein wird.

Von Florian Schütte