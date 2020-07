Reger Austausch über Brexit und Corona

Coesfelder Unternehmer diskutieren in Video-Konferenz mit britischem Generalkonsul

Coesfeld. Wie ist die Situation für Unternehmen in Großbritannien? Welche Entwicklung nimmt der Außenhandel, besonders jetzt, wo die Briten nicht mehr Mitglied der EU sind, und in Corona-Zeiten? Diese und weitere Fragen erörterten Coesfelder Unternehmerinnen und Unternehmer nun in einer Video-Konferenz mit Generalkonsul Rafe Courage des Britischen Generalkonsulats Düsseldorf.