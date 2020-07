Geschäftsführerin Stefanie Borgert: „Wir möchten Vereinen und auch Einzelpersonen, die sich jetzt noch kurzfristig für ein Konzert, eine Lesung oder eine Aufführung entscheiden, aber eine Alternative anbieten: Wer einen Freiluft-Auftritt plant, kann sich gern bei uns melden“, sagt sie: „Auch andere Stellen im Schlosspark bieten einen schönen Open-Air-Rahmen unter den großen Bäumen, etwa der Pavillon“. Dort lassen sich ebenfalls ein Podest oder eine kleine Bühne aufbauen.

Gruppen, Schulklassen oder Vereine, die ihr Programm schon fürs nächste Jahr planen, können sich jetzt bereits in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle melden. Dann wird gemeinsam der Zeitplan abgestimmt, an dem die Bühne in der Berkel aufgebaut wird. Die Reservierung ist kostenlos: Die Stadt stellt die mobile Bühne (6 x 7 Meter) und den Strom kostenlos zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Interessierte Gruppen oder Einzelkünstler können sich in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle melden, gern per E-Mail an stadtmarketing@coesfeld.de oder Telefon: 02541/939-1016. Ein Anmeldeformular, auch für die Reservierung in 2021, ist hinterlegt auf der Website www.coesfeldundpartner.de.