Wieder zwei Corona-Fälle in Coesfeld

Coesfeld (ds). Corona ist, wie einige gerne glauben wollen, auch in Coesfeld noch nicht vorbei: Seit Montag gibt es in der Kreisstadt einen neuen Fall, insgesamt sind es jetzt zwei. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, wurde die Ansteckung durch einen Test bestätigt. Es handelt sich nicht um einen Urlaubsrückkehrer, wie bei dem anderen Fall, erklärte Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing auf Nachfrage. Die Person soll sich in der Heimat angesteckt haben, Quelle unbekannt. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit seit Beginn der Pandemie in Coesfeld von 234 auf 235 gestiegen. Davon sind 221 Patienten wieder gesund. Zwölf Menschen verstarben an der Virus-Erkrankung.

Von Detlef Scherle