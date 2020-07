Coesfeld. Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Samstag (27. 6.), 20 Uhr, bis Samstag (4. 7.), 10.15 Uhr, den Außenbereich der Freilichtbühne in Flamschen verschmutzt – mit blauen, gelben und roten Schriftzügen, teilt die Polizei mit. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung