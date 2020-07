Heimatverein Lette präsentiert neue Flyer

Mit großer Freude präsentieren die Mitglieder des Heimtvereins Lette die neuen Flyer „Lette erleben“. Die alten Flyer waren in die Jahre gekommen und nicht mehr aktuell. Auf Anregung von Werner Börger (l.) und in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein wurden neue Flyer entworfen. Diesen sind viele Informationen zu entnehmen. Auf einem Einlegeflyer sind die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten in Lette ausgewiesen. „Die Notwendigkeit war einfach da, auf den alten Flyern waren Gaststätten aufgeführt, die es gar nicht mehr gibt“, sagt Gerold Wilken (r.), Vorsitzender des Heimatvereins. Im Übrigen sind die Radfahrwege teilweise neu ausgewiesen. Wolfgang Huda ist zu diesem Zweck persönlich alle abgefahren. Anstehende Projekte sind nun die Veränderung und Erweiterung des Heimathauses. Foto: mud

Von Allgemeine Zeitung