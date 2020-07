„Die Zeit der Volkskirche ist vorbei“

Coesfeld. Es klingt schon beinahe paradox. „Oft ist es so, dass die Menschen mit der Seelsorge-Arbeit in der Gemeinde zufrieden sind, mit der Kirche als solches aber nicht“, sagt Pfarrer Johannes Hammans. Die Kirchenaustritts-Welle trifft auch seine Anna-Katharina-Gemeinde mit voller Wucht. Wurden im Jahr 2018 noch 31 Austritte verzeichnet, kehrten im vergangenen Jahr 85 Mitglieder der Kirche und damit auch Anna Katharina den Rücken. Doch auch an den anderen Kirchengemeinden in Coesfeld ging die fortschreitende Entfremdung von der Kirche nicht spurlos vorbei.

Von Florian Schütte