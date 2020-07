Im September des vergangenen Jahres beauftragte sie eine Umzugsfirma, konnte die volle Summe, rund 2200 Euro, jedoch nicht auf einen Schlag zahlen. „Als die Rechnung kam, habe ich eine Ratenzahlung angeboten, aber das wollte das Unternehmen nicht“, erklärte die Angeklagte. Sie gab an, zuvor selbst von ihrem Vermieter betrogen worden zu sein und eine Räumungsklage erhalten zu haben. „Ich musste meine Wohnung also verlassen. Ich hatte nicht die Absicht, zu betrügen. Ich dachte, eine Ratenzahlung sei üblich.“

Die Richterin zeigte zum Teil Verständnis, sagte aber auch: „Sie waren sicher in einer schwierigen Situation, aber Sie können niemanden beauftragen, wenn Sie wissen, dass Sie das Geld nicht haben. Das ist ein Betrug in strafrechtlicher Hinsicht. Sie hätten bereits bei der Auftragsvergabe sagen müssen, dass Sie nur in Raten zahlen können.“

Die Angeklagte gab jedoch an, keine Wahl gehabt zu haben: „Meine Geschwister sind alt, die konnte ich nicht um Hilfe bitten. Was hätte ich denn tun sollen? Unter einer Brücke schlafen“?

Diesen Einwand ließ die Richterin jedoch nicht gelten. „Auch der Umzugsunternehmer braucht das Geld, nicht zuletzt, um seine Mitarbeiter zu bezahlen.“

Mit den 30 Tagessätzen blieb die Richterin etwas unter dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft mit 40 Tagessätzen zu je 20 Euro. Zudem muss die Angeklagte die noch offenen Schulden in Höhe von rund 2200 Euro begleichen. „Zu Ihren Gunsten fällt aus, dass Sie hier alles vor Gericht eingeräumt haben, auch wenn Sie es rechtlich anders gesehen haben. Sie wussten sich nicht anders zu helfen, aber nichtsdestotrotz geht so etwas nicht.“