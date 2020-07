Vor dem Landesverfassungsgericht ist – wie berichtet – kürzlich die Organklage der Kleinpartei gescheitert, die eine Verschiebung der Wahl wegen für sie erschwerter Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie erreichen wollte.

Die Familienpartei, die seit dem vorigen Jahr mit dem Billerbecker Helmut Geuking auch im Europa-Parlament vertreten ist und in der Letter Straße in Coesfeld ein Bürger-Büro unterhält, hatte 2014 mit einem Mandat erstmals den Sprung in den Rat der Stadt Coesfeld geschafft. Das damalige Mitglied Peter Sokol bildete eine Fraktionsgemeinschaft mit der Wählergemeinschaft „Aktiv für Coesfeld“, einer früheren Abspaltung der CDU.

Vor einigen Monaten trat Sokol aus der Familienpartei aus und zu den „Freien Wählern“ über. Er behielt aber sein über die Liste der Familienpartei errungenes Mandat. Für die Wahl am 13. September ist er von der Wählergemeinschaft, seiner neuen politischen Heimat, auf Listenplatz zwei gesetzt worden.

Die Familienpartei hat noch bis zum 27. Juli um 18 Uhr Zeit, ihre Kandidaten für die 19 Wahlbezirke und für die Reserveliste des Rates der Stadt Coesfeld zu benennen. Dann endet die wegen Corona um elf Tage verlängerte Abgabefrist.

Schon klar ist übrigens, dass sich die Familienpartei wieder um Mandate für den Coesfelder Kreistag bewirbt, wo sie bislang ebenfalls mit einem Mitglied vertreten ist. Die Kandidaten für die Wahlkreise und die Liste wurden – wie gestern berichtet – Samstag in Billerbeck aufgestellt. Coesfelder stehen nicht auf den aussichtsreichen Plätzen.