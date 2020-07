Und so funktioniert’s: Beim Kauf eines Coesfeld-Gutscheins erhalten Gutscheinkäufer 20 Prozent Zuschuss auf den erworbenen Gutschein. Bei einem 100-Euro-Coesfeld-Gutschein bezahlt der Käufer 100 Euro und bekommt einen Coesfeld-Gutschein in Höhe von 120 Euro.

Erhältlich ist dieser bezuschusste Coesfeld-Gutschein online unter www.coesfeld-gutschein.de und ausschließlich in der extra für diese Aktion angelegten Verkaufsstelle. Die Verkaufsstelle ist von außen am Rathaus, am 2. Fenster rechts vom Rathauseingang auf dem Marktplatz in Coesfeld zugänglich und öffnet wie folgt: donnerstags: 15.30 bis 18 Uhr, freitags: 15.30 bis 18 Uhr und samstags: 10 bis 12 Uhr.

Außerhalb dieser Öffnungszeiten kann der bezuschusste Gutschein nur online erworben werden. Die Bezahlung erfolgt in der Verkaufsstelle bar oder mit EC-Karte, online über PayPal, Kreditkarte, Sofort oder PayDirekt.

Diese Aktion mit 20 Prozent Bezuschussung läuft nur so lange, bis entweder die maximale Fördersumme von insgesamt 40 000 Euro ausgeschöpft oder der Zeitraum von drei Monaten (16. Juli bis 16. Oktober 2020) abgelaufen ist. Jede Person kann nur einen Gutschein kaufen, dies wird vor Ort und online überprüft.

In der Verkaufsstelle sind die folgenden festen Gutscheinwerte erhältlich: 0 10 Euro + 20 % = 12 Euro 0 25 Euro + 20 % = 30 Euro 0 50 Euro + 20 % = 60 Euro 0 100 Euro + 20 % = 120 Euro

Online können die Gutscheinwerte frei gewählt werden. Der Zuschuss ist auf maximal 20 Euro begrenzt, sodass beim Online-Kauf eines 200-Euro-Coesfeld-Gutscheins der Wert mit Zuschuss bei 220 Euro liegt.

Der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner freut sich, dass diese Aktion letztlich doch noch unterstützt. Die Erfahrungen der anderen Städte zeigen klar, dass die erworbenen Gutscheine mit städtischem Zuschuss nicht nur schnell vergriffen sind, sondern auch zeitnah nach dem Kauf bei lokalen Unternehmen eingelöst werden.

Genau dieses Ziel verfolgt die Aktion auch für Coesfeld. Zudem ergänzt Stefanie Borgert, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner: „Gut, dass wir Anfang dieses Jahres auf das digitale Gutscheinsystem umgestellt haben. Denn dank des digitalen Systems ist diese Aktion mit wenig Aufwand realisierbar und wir erreichen damit zwei Zielgruppen – nämlich offline und online!“

Eingelöst werden können die Coesfeld-Gutscheine in über 50 verschiedenen Unternehmen in Coesfeld und Lette. Die Akzeptanzstellen erkennen die Bürger am Sticker im Schaufenster sowie am frisch aufgesprühten neongrünen Logo auf dem Boden. Auch online können die Akzeptanzstellen jederzeit eingesehen werden: | www.coesfeld-gutschein.de