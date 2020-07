Auf Stempeljagd im grünen Irrgarten

Am 18. Juli eröffnet „Cornys Maislabyrinth“ in Harle

Coesfeld. Auch wenn er die Wege schon 30 Mal abgeschritten ist, muss Markus Köchling doch an mancher Abzweigung noch mal überlegen, wo es langgeht. „Eine Karte haben wir uns nämlich nicht gebastelt“, schmunzelt der Naturbursche. Und überblicken lässt sich der grüne Irrgarten in Harle an der B 525 längst nicht mehr. Übermannshoch sind die Stauden nach dem Regen der vergangenen Tage schon gewachsen – und werden noch höher. So steht der Eröffnung von „Cornys Maislabyrinth“ am Samstag (18. 7.) um 10 Uhr nichts mehr im Weg. Dann können Groß und Klein auf die Jagd nach den Stempeln an den sechs Stationen gehen.