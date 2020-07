Kleine Wunderwelten vor der Haustür entdecken

Lassen Sie sich überraschen, was unsere Region alles zu bieten hat. Region definieren wir dabei so, dass auch die Nachbarstädte und -gemeinden des AZ-Verbreitungsgebiets mit einbezogen werden. Schöne Halb- oder Ganztagesausflüge – ob mit dem Rad oder auch mit dem Auto – sind immer garantiert. Wir zeigen ihnen, wie sie am einfachsten hinkommen, was es kostet (wobei die meisten Anlagen frei zugänglich sind), welche Einkehrmöglichkeiten Ausflügler vorfinden und auch welcher Service für Radtouristen vor Ort geboten wird.

Und wie immer gibt es bei unserer Sommerserie auch etwas zu gewinnen: Die Radwelt, der Zweiradspezialist von der Dülmener Straße in Coesfeld, hat dankenswerterweise zwei Fahrräder für eine Verlosung unter allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Es handelt sich zum einen um das „Pegasus Solero SL 24“ im Wert von 699 Euro (wahlweise für Damen oder Herren). „Ein sehr beliebtes Modell, das durch eine hochwertige Ausstattung und ergonomische Komponenten überzeugt und sowohl für die City als auch für längere Touren bestens geeignet ist“, erklärt Megan Pöschel von der Radwelt. Aber auch an die Kinder hat das Unternehmen gedacht. Das Kinderrad „Arcona ND 3“ in 24 Zoll im Wert von 399 Euro kann als „Wunschpreis“ auf dem Coupon angekreuzt werden, der ab morgen mit jedem Serienteil abgedruckt wird.

Auf dem Coupon können sie anhand von fünf Blumen bewerten, wie ihnen der jeweilige Garten oder Park gefallen hat. Je mehr Anlagen sie besuchen und bewerten, um so größer Ihre Chancen, am Ende als Gewinner gezogen zu werden. Die Gewinn-Coupons können sowohl im AZ-Pressehaus in der Rosenstraße 2 als auch bei der Radwelt an der Dülmener Straße 117 abgegeben oder eingeschickt werden. Und wir küren über das Gesamtergebnis dann den schönsten Garten oder Park der Region. Also: Machen Sie mit! Es lohnt sich! | In der ersten Folge stellen wir morgen den Schlosspark in Coesfeld vor.