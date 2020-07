Wer hat an der Uhr gedreht?

Coesfeld. Symbolträchtig ist die Uhr draußen an der alten Jakobi-Schule um 5 vor 12 stehen geblieben. In der vergangenen Woche waren die Lehrer gefrustet, als sie entgegen den Absprachen noch nichts einräumen konnten in der neuen Martin-Luther-Schule (wir berichteten). Zwischenzeitlich hat sich aber einiges getan in der Franz-Darpe-Straße 13. Der Eindruck einer Chaos-Baustelle mit Schuttbergen ist einem geordneteren Treiben gewichen. Löcher, die noch vor sieben Tagen in den Wänden klafften, sind verputzt. Draußen pflastern Landschaftsbauer die letzten Parkplätze. Im Lehrerzimmer im Untergeschoss sind offene Leitungen hinter Verkleidungen verschwunden.

Von Detlef Scherle