Zehn zusätzliche Wohnmobilstellplätze

Stadt erweitert Angebot an der Osterwicker Straße über den Sommer

COESFELD. Der Wohnmobil-stellplatz an der Osterwicker Straße wird bis zum 30. August um zehn Stellplätze erweitert. Der Platz ist beliebt und kommt bei den Wohnmobilfahrern gut an. Mit zwölf Stellplätzen ist er gerade jetzt im Sommer fast immer voll besetzt. An der Einfahrt zum Stellplatz finden Besucher Informationen zu Coesfeld und den aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Die Stellplätze sind mit einer Strom- und Frischwasserversorgung sowie einer Abwasserentsorgung ausgestattet.