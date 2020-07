Ideenwettbewerb für City-Grundstück

Eine Idee gibt es schon. „Ich könnte mir an dieser zentralen Stelle ein kleines, inhabergeführtes Boutique-Hotel vorstellen. Das fördert den Tourismus und bringt Frequenz in die Innenstadt“, sagt CDU-Bürgermeisterkandidat Gerrit Tranel, der diesen Vorschlag schon vor einigen Monaten mit möglichen Investoren diskutiert habe. „Corona hat die Gespräche ins Stocken gebracht. Und nun wird abzuwarten sein, wie sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen nach Corona darstellt“, so Tranel, der das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen möchte.

In den Ideenwettbewerb einbezogen werden soll auch das unmittelbar angrenzende Grundstück der Evangelischen Gemeinde, die sich ganz oder in Teilen von ihrem Gemeindehaus trennen und das Gemeindeleben stärker in Richtung ihrer Kirche am Markt verlagern möchte. Was genau die Gemeinde vorhat, ist noch offen. „Wir sind in vielen Gesprächen. Vermutlich können wir Ende des Jahres Näheres sagen“, teilt Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann mit. Unter anderem ist die Gemeinde im Gespräch mit der Stadt Coesfeld, die nach Auskunft von Backes gerne Flächen ankaufen würde.

Beide Gebäude, sowohl das Gemeindehaus als auch das Schulgebäude, stehen laut Stadtarchivar Norbert Damberg auf dem Gelände des ehemaligen Kapuzinerklosters und wurden 1953 nach Plänen des Architekten und damaligen Presbyters Wilhelm Kahrmann erbaut. In das Schulgebäude zog die Martin-Luther-Volksschule ein, die sich Ende der 1960er Jahre in die Martin-Luther-Grundschule und die Albert-Schweitzer-Hauptschule aufteilte. Die Grundschule zog kurze Zeit später unter das Dach der Jakobi-Grundschule an der Franz-Darpe-Straße, die Hauptschule blieb bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1990 am Köbbinghof. Danach nutzte die Martin-Luther-Grundschule die frei gewordenen Räume bis zum Ende des Schuljahres 2019/20. Nach den Sommerferien möchte sie bekanntlich ihr neues Domizil im ehemaligen Jakobischulgebäude in Betrieb nehmen.