Coesfeld wieder coronafrei

Coesfeld (ds). Am 13. März gab es in der Kreisstadt den ersten Corona-Fall. Seither waren ununterbrochen immer wieder Menschen an Covid-19 erkrankt. In dieser Woche noch zwei Personen, davon ein Urlaubsrückkehrer. Die sind aber seit gestern wieder gesund, teilte der Kreis Coesfeld mit. Und damit ist die Kreisstadt erstmals seit Pandemiebeginn wieder coronafrei. Insgesamt haben sich in den vier Monaten 236 Coesfelder mit dem Coronavirus infiziert. 224 von ihnen sind wieder gesund geworden. Zwölf verstarben. Kreisweit sind zurzeit noch acht Fälle aktiv, drei in Dülmen, zwei in Rosendahl und je einer in Lüdinghausen, Senden und Olfen.

Von Detlef Scherle