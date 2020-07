„Kleine Arche“ nimmt Fahrt auf

Coesfeld. Während draußen neue Zäune gezogen und die bestehenden (Grün)Anlagen kleinkindtauglich gemacht werden, wird innen neu tapeziert. Die Vorbereitungen zum Start des neuen Interimskindergartens „Kleine Arche“ am 1. August laufen auf Hochtouren. „Die tatsächliche Betreuung startet am 17. August“, so Dorothee Heitz, Fachbereichsleiterin Jugend, Familie, Bildung und Freizeit, mit Blick auf den Pavillon, der auf dem Schulhof der ehemaligen Martin-Luther-Schule am Köbbinghof steht. Nachdem die Grundschule in die ehemalige Jakobischule an der Franz-Darpe-Straße umzieht (wir berichteten), wird zumindest diesem Teil der nun leerstehenden Fläche wieder neues Leben eingehaucht.

Von Jessica Demmer