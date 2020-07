Schwerer Arbeitsunfall bei Klostermann

Coesfeld (ds). Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag um kurz vor acht Uhr bei den Betonwerken Klostermann (Am Wasserturm) ereignet. Wie Polizeisprecherin Britta Venker auf AZ-Nachfrage mitteilte, war ein Mitarbeiter des Unternehmens aus noch ungeklärter Ursache mit einer Hand in eine Maschine geraten. Wegen seiner schweren Verletzungen musste der Coesfelder mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Von Detlef Scherle