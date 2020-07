Wertsachen aus Büroräumen gestohlen

Coesfeld. Bargeld, ein Fernglas, ein Fahrrad und einen Stemmhammer haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Dülmener Straße gestohlen. Am Mittwoch gelangten sie zwischen 10.30 und 16.15 Uhr ungehindert auf das Firmengelände. Im Inneren brachen sie gewaltsam Türen zu Büroräumen auf, wie die Polizei mitteilt. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 140.

Von Allgemeine Zeitung