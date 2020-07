Coesfeld-Gutschein stark gestartet

Coesfeld. Noch bevor sich um 15.30 Uhr das Rathaus-Fenster öffnet, hat sich bereits eine kleine Schlange vor dem Gebäude gebildet. Die ersten Bürger stehen an, um einen der mit 20 Prozent von der Stadt bezuschussten Coesfeld-Gutscheine zu ergattern. „Ich finde das sehr sinnvoll“, sagt Gaby Fleige, die mit ihrem Gutschein bevorzugt die heimische Gastronomie unterstützen will. „Das ist doch toll, dass das Geld so im Ort bleibt“, meint auch Wiltrud Wolfers, die ebenfalls zu den ersten Kundinnen zählt. Am Ende des ersten Tages hat sich die Aktion des Stadtmarketing Vereins insgesamt als Verkaufsschlager herausgestellt. Bis zum späten Nachmittag sind schon 341 Gutscheine mit einem Wert von 34 458,80 Euro verkauft worden. 5674,80 Euro sind bereits am ersten Tag von der Gesamtfördersumme in Höhe von 40 000 Euro abgeschöpft.

Von Florian Schütte