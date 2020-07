Kandidatenkür: FDP nimmt dritten Anlauf

Coesfeld (ds). Einen dritten Anlauf zur Besetzung der Wahlbezirke für die Kommunalwahl muss die FDP nehmen. Wie Vorsitzender Michael Fabry mitteilte, ist eine weitere Aufstellungsversammlung am kommenden Montag (20. 7.) um 19 Uhr im Brauhaus Stephanus nötig, weil drei gewählte Mitglieder nicht kandidieren wollen. Ein weiterer will in einem anderen Wahlbezirk antreten. Die Bewerber seien ursprünglich vom früheren Vorsitzenden Wolfgang Kraska vorgeschlagen worden, so Fabry – offensichtlich ohne ihr Einverständnis einzuholen. Mit den Auseinandersetzungen mit Kraska habe der Rückzug der Bewerber aber nichts zu tun, versicherte Fabry: „Es hat keiner gesagt, dass er wegen dieser Vorgänge nicht kandidieren will.“

Von Detlef Scherle