Eigenes Werkzeug, kleinere Gruppen

Er und seine Teammitglieder können aber nur vormittags den Bauspielplatz besuchen. „Wegen des Coronavirus haben wir insgesamt nur 60 Plätze in diesen zwei Wochen zur Verfügung. 30 Kinder kommen am Vormittag zwischen 7.45 und 12.15 Uhr, 30 am Nachmittag zwischen 12.30 und 16.45 Uhr“, erklärt Niklas Dapper vom Team der Jugendförderung. „Das ist schon ein gespenstisches Bild. Sonst war es immer ein offenes Angebot an dem bis zu 200 Kinder teilgenommen haben. Jetzt mussten wir es auch zum ersten Mal mit Anmeldung machen.“ Aber er sei froh, dass sie den Bauspielplatz überhaupt anbieten können.

Elf Häuser werden gebaut, vier bis sechs Kinder sind in einer Gruppe und insgesamt 16 Betreuer sorgen dafür, dass die Kinder auf der einen Seite Spaß haben und auf der anderen Seite die geänderten Bedingungen beachten. „Wir haben feste Desinfektionszeiten und die Pausen finden zeitversetzt statt, wie Kollegin Svenja Lartz ergänzt. „Die Werkzeuge werden nicht herumgereicht, die meisten haben ihr eigenes mitgebracht, das wir auch beschriftet haben.“ Auch bleiben die Kinder in ihren Gruppen, können sich nicht so offen und frei bewegen wie sonst. „Das finden einige nicht so gut. Andere wiederum mögen die festen Gruppen. Insgesamt ist die Stimmung aber super“, zeigt sie sich zufrieden.

In diesem Jahr seien die Teilnehmer so schnell mit dem Bau, dass die Pausenzeiten, in denen auch Gruppenspiele, Malen, Basteln oder Sport möglich ist, verlängert wurden, wie Niklas Dapper berichtet. „Wir müssen die Kinder dann schon motivieren auch noch Accessoires zu bauen, zum Beispiel Bänke, Garderoben, Terrassen oder Regale“, sagt er mit einem Zwinkern. Dass das Wetter in dieser ersten Woche noch nicht so mitgespielt habe, sei zwar schade, aber nicht entscheidend. „Das Wetter ist den Kindern ganz egal.“ Spaß haben sie trotzdem.