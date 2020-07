Verfolgungsjagd in der City

Coesfeld. Ein Pkw-Fahrer, der sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd lieferte, hat heute Abend für Angst und Schrecken in der Coesfelder Innenstadt gesorgt. Mit hoher Geschwindigkeit brauste der Mann in seinem dunklen Kleinwagen mit WAF-Kennzeichen nach Zeugenaussagen zunächst in der Bernhard-von-Galen-Straße dicht an den zahlreich in den Lokalen sitzenden Gästen vorbei – gefolgt von einem Polizeiwagen. Später fuhr er mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Haselhoff (Ritterstraße) in der engen Gasse zwischen Außengastronomie und Restaurant-eingang her. Dabei rammte er Tische und bepflanzte Kübel, die durch die Luft flogen. Zwei Personen wurden dabei von Teilen getroffen und leicht verletzt. Der Unbekannte setzte die Fahrt Richtung Krankenhaus fort, während die Polizei die Verfolgung an dieser Stelle abbrechen musste. Beamte versuchten, die Restaurantgäste und Passanten zu beruhigen.

Von Detlef Scherle