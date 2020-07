Aus Plastikmüll Tiny-Häuser bauen

Wenn es nach Bruwaah Busiah geht, soll sich das ändern. Sie will den Müll reduzieren, bezahlbaren Wohnraum und durch eine eigene Produktionsstätte Arbeitsplätze vor Ort schaffen. „Hier schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe“, sagt sie lachend. Mit „wir“ meint sie ein Team von 20 Personen und zudem ein Netzwerk an Partnern, sowohl in Deutschland als auch international, unter anderem die Außenhandelskammer von Ghana.

Doch einen Schritt zurück: „Nach meinem Auslandsjahr habe ich mit meiner Schwester gesprochen. Wir wollten nachhaltig helfen. Sie studiert Wirtschaftsinformatik, ich Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen. An den Wochenenden haben wir zu möglichen Wohnformen und zum Immobilienmarkt in Ghana recherchiert.“ Tiny-Häuser seien erschwinglich und schnell gebaut. Ghana habe 2018 einen Mangel von 1,8 Millionen Wohnungen aufgewiesen. Um das in 20 Jahren zu ändern, bräuchte es jährlich 90 000 neue Hauseinheiten. „Wir haben überlegt, wie wir helfen und auch konkret starten können“, erzählt Bruwaah Busiah.

Herausgekommen ist „Ohemaa Green Housing“, für das sie, ihre Schwester Alice und Mitgründerin Marylin Ogboko vom Land ein Gründerstipendium erhalten haben. Das Projekt ist in drei Phasen aufgeteilt. „In der ersten arbeiten wir an einem Prototypen in Deutschland. Durch eine Crowdfunding-Aktion haben wir bereits den Großteil des erforderlichen Geldes erhalten. Wir können hoffentlich im Herbst damit starten“, freut sie sich. Die zweite Phase sieht den Bau einer Pilot-Nachbarschaft in Ghana vor. „Der Bau soll in einer Kooperation mit einer Regierungs- oder einer privaten Institution geschehen. Wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, im kommenden Jahr.“ In der dritten Phase wollen sie eine eigene Produktionsstätte in Ghana bauen und ein Kunststoffmüll-Lieferantennetzwerk schaffen. Für ein 40-Quadratmeter-Haus brauche es rund sechs Tonnen Plastikmüll. „Die Ausbildung von Mitarbeitern findet parallel

statt“, zeigt Bruwaah Busiah die weiteren Schritte auf.

Ein Vorteil sei es, dass ihre Familie aus Ghana stamme. „Wir beherrschen die Landessprache Twi und werden gleich ganz anders wahrgenommen. Zudem hat unsere Familie wichtige Kontakte für uns hergestellt und ich hatte durch mein Praktikum auch schon welche.“

Während das Haus selbst aus dem recyceltem Material besteht, das legoähnlich zusammengesteckt wird, ist die Inneneinrichtung noch flexibel. „Die muss ja nicht die Baustein-Optik beibehalten“, sagt sie mit einem Zwinkern. „Wir würden uns wünschen, dass sich Unternehmen aus Coesfeld beteiligen. Ob Fenster oder Toilette – wir wollen Unternehmen, die in diesem Markt expandieren wollen, die Chance bieten, vor Ort mit uns anzufangen und dann auch für den Markt in Ghana zu produzieren“, ermuntert Bruwaah Busiah Firmen, sich bei ihr zu melden. „Ghana ist ein aufstrebendes Land, es lohnt sich zu investieren.“

Infos und Kontakt unter: | www.ohemaagreenhousing. com