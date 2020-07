Exotische Bilder und spannende Bücher

Eigentlich habe man auch vom großen Tisch im Lesebereich im Erdgeschoss einen perfekten Blick – wenn dieser nicht wegen der Corona-Problematik vorerst hätte weichen müssen. „Die Bilder eignen sich auch hervorragend als Kulisse für Veranstaltungen, zum Beispiel für unser Rendezvous mit Buch“, wirft Barbara Hölker einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Doch bis es so weit ist, gilt es weiter, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Es dürfen maximal 20 Personen hereinkommen und natürlich herrscht noch Maskenpflicht. Es gibt aber keine Terminvergabe mehr.“ Dies werde von den Besuchern auch gut angenommen, es würden nach und nach wieder mehr Menschen die Bücherei besuchen. Gerade jetzt in den Sommerferien. „Wenn Familien nicht verreisen können oder wollen, holen sie sich eben ein kleines Urlaubsgefühl bei uns“, sagt sie mit einem Zwinkern. Auch wenn der längere Aufenthalt dort noch nicht wieder erlaubt sei, warten zahlreiche Bücher, Spiele und Filme darauf, ausgeliehen zu werden. „Nach individueller Absprache verlängern wir auch die Leihfristen über die eigentlich üblichen drei Wochen hinaus.“ Angesagt seien bei den kleinen Besuchern gerade alle erdenklichen Tonies und bei den Gesellschaftsspielen „Kakerlakak“. „Mädchen lesen aktuell gerne ,Mia and Me’ oder ,Eulenzauber’ und die Jungs zum Beispiel ,Drache Kokosnuss’ oder ,Kwiatkowski’“, gibt Barbara Hölker abschließend noch ein paar Tipps.