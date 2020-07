Spannende Tage beim „Lager-Ersatzprogramm“ erleben

„Deshalb haben wir nun ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, das an vier Tagen für 2,5 Stunden auf interessierte Kids im Alter von acht bis 14 Jahren wartet und das Lagerfeeling nach Coesfeld bringt“, berichtet Völker. Hierfür können sich Kindern noch anmelden.

Es stehen also vier Tage voller Spiel, Spaß und Action an – alles in kleineren Gruppen, heißt es in der Pressemitteilung. Als Ersatz für die ausgefallenen zwei Wochen in Hoppecke im Sauerland wurde ein abwechslungsreiches Programm für die Zeit von Donnerstag (23. 7.) bis Sonntag (26. 7.) von 9.30 bis 12 Uhr (Do. - Sa.) sowie von 15 bis 18 Uhr (So.) entworfen. Währenddessen kann das Fernweh ein wenig gestillt werden.

Die Anmeldung erfolgt nur verbindlich für alle vier Tage. Bis zu 40 Kinder können teilnehmen. Eine Gebühr fällt dabei nicht an, über freiwillige Spenden freut sich das Lager-Sparschwein aber jederzeit.

Die Anmeldeformulare sind auf der Homepage unter www.lamberti-coe.de zu finden und stehen zum Download bereit. Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung kann einfach als pdf-Datei per Mail an ferienwerk@lamberti-coesfeld.de oder nach telefonischer Rücksprache per Post geschickt werden.

Für weitere Info lohnt sich ein Blick auf die Homepage und die Social-Media-Kanäle des Ferienwerks. Bei Fragen steht die Lagerleitung telefonisch unter Tel. 0176/ 56548597 (Corinna Spork) oder Tel. 0170/9132433 (Pia Völker) oder per Mail an ferienwerk@lamberti-coesfeld.de gerne zur Verfügung.