Das Pony mit dem „Hunde-Gen“

„Er ist zwar noch kein Lämmchen, aber das beliebteste Pony auf dem ganzen Hof, weil er einfach witzig ist“, erklärt Birga Mensing. Beispiele gefällig? „Im Winter können die Kinder mit ihm als Kutschpferd Schlitten fahren oder im Sommer mit dem Skateboard – er hält uns hier ganz gut auf Trab“, berichtet die Rosendahlerin. Nach wie vor kann es aber noch sein, dass Henri sich einfach mal zum Schlafen vor den Eingang zur Fütterung legt, wenn er keine Lust mehr hat. „Aber das akzeptieren wir dann auch“, sagt die Trainerin zu ihrem Pony, das ihr in diesem Moment die Gerte aus der Hand schnappt und darauf rumkaut. „So was halt“, verdreht Birga Mensing die Augen. Die Gerte dient dabei übrigens nur als ihr verlängerter Arm. „Er wird damit natürlich nicht geschlagen“, betont die 30-Jährige und zeigt, was Henri noch so drauf hat. „Henri, einparken“, sagt sie und sogleich vollzieht das 15-jährige Pony eine Drehung und stellt sich rückwärts neben seine Halterin. „Das ist ganz praktisch, um gut aufsteigen zu können.“ Beim spanischen Schritt schwingt die junge Frau mit Henri gemeinsam das Tanzbein. Das kann Henri auch seitwärts über Kreuz und folgt seiner Halterin dabei. Nun lässt sie ihn über den weichen mit Teppichschnipseln ausgelegten Platz galoppieren. „Ich versuche, ihn jetzt mit meiner Körpersprache heranzuholen.“ Doch bei seiner Runde entdeckt Henri, dass das Gatter geöffnet ist und dahinter frisches Gras am Wegesrand lockt. Schwupp, ab durch die Mitte und erst mal einen Snack gönnen. Pony wieder auf den Platz, Tor zu, nächster Versuch. Jetzt klappt es und Henri folgt seiner Halterin. „Henri hat echt ein Hunde-Gen“, scherzt Birga Mensing.

Mittlerweile beginnt es wieder leicht zu nieseln. „Früher hätte er bei Regen gezittert, aber seit er hier 24 Stunden am Stück draußen ist, ist er mega robust geworden“, spricht die Pferdesportlerin die Vorzüge des Aktivstalls an. Wobei es bei dieser Form der Haltung kaum noch Stallungen gibt. Die Pferde können sich zwar unterstellen, doch nutzen die meisten das weitläufige Gelände, um sich unter freiem Himmel zu bewegen. Jedes Pferd hat einen Chip am Bein, sodass die automatische Fütterung direkt erkennt, welches Tier in der Box steht. Dann wird in kleinen Portionen das entsprechende Futter – Hafer, Müsli oder Kraftfutter – zugeteilt und gecheckt, ob das jeweilige Tier eine Weideberechtigung hat. „Henri hat zurzeit keine, er ist etwas moppelig“, sagt Birga Mensing, die über den Hof führt. Wenn Henri durch die Fütterung geht, wird er direkt wieder aufs Paddock, statt auf die Weide geleitet. Als ein Lkw mit Getöse vom Hof fährt, nehmen die Pferde davon kaum Notiz und zupfen weiter seelenruhig am Heu, das jederzeit zur Verfügung steht.

„Die Tiere sind hier total entspannt und zwischen den Pferden entstehen auch echte Freundschaften“, weiß die Pferdehalterin. „Henri spielt am liebsten mit Amadeus und Nero und kuschelt gerne mit Fritzi und Donna“, hat sie beobachtet. Fritzi gehört ihr ebenfalls und döst gerade mit ihrer Freundin Panama im Schatten an der Wasserstelle. Neben dem Reitplatz steht die „Pony-WG“ zusammen mit Gänsen und Schafen auf der grünen Wiese. „Hier verstehen sich alle Tiere irgendwie“, freut sich Birga Mensing. Und Henri? Der labt sich gerade genüsslich am Heu – wenn er schon nicht auf die Weide darf.