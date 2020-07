23 junge Leute reisen digital nach Kenia

Meyer produzierte Audiobeiträge, in denen sie von den Menschen berichtete, die sie treffen werden. Sie spielte typisch afrikanische Musik und Geräusche ein und hatte sogar Freunde aus Kenia gebeten, ihr Sprachnachrichten zu senden, die sie in ihre Beiträge einbauen konnte. Dazu gab es immer wieder auch Fotos. Jeden Tag erhielten die Mitreisenden ein bis zwei Nachrichten von ihr. Im Vorfeld bekamen die Reiseteilnehmer eine kleine Kiste als Reisegepäck. Darin waren neben dem Flugticket und einem Riegel Schokolade, der für den Beginn einer neuen Freundschaft in Kenia von großem Vorteil ist, ein kenianischer Teebeutel, Zucker, ein Nilpferd aus Speckstein und auch ein Teelicht. „Das haben wir entzündet, als wir am siebten Tag das Grab eines Freundes auf dem Friedhof in Kibuye besucht haben“, erzählt Meyer. Die Gruppe war gemeinsam in einem Slum unterwegs und besuchte eine Blindenschule. Ebenso fanden aber auch touristische Angebote wie eine Safari ihren Platz im Programm. Und in der Mitte der Reise konnten die jungen Erwachsenen sogar noch Postkarten bestellen und sie ver-schicken.

„Obwohl sich alles digital abgespielt hat, war es doch sehr real. Ich hatte das Gefühl, ich sei wirklich auf dieser Reise gewesen“, sagt Gewand, der selbst zu der Reisegruppe gehörte. Für Meyer war es das erste Mal, dass sie Podcasts erstellt hat. „Ich habe viel ausprobiert und es war viel Arbeit. Aber es hat auch wirklich Spaß gemacht, die Beiträge vorzubereiten“, sagt sie. Diese Art zu reisen habe sie über die Enttäuschung hinweg getragen, dass sie ihr Lieblingsland nicht selbst besuchen konnte. „Und vielleicht war es für Teilnehmer, die selbst eine Fernreise geplant hatten, auch ein kleiner Ersatz“, hofft sie.

Zum Abschluss haben Meyer und Gewand noch etwas gesucht, das zum Thema passt und das sie finanziell unterstützen können. „Wir haben bei Misereor ein Projekt für Straßenmädchen gefunden. Wer von den Teilnehmern möchte, kann als Dankeschön dafür spenden“, berichtet er.