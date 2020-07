Coesfeld-Gutschein ein Topseller

Coesfeld (ds). Die von der Stadt mit 20 Prozent bezuschussten Coesfeld-Gutscheine gehen weg wie warme Semmeln. 838 Gutscheine (Gesamtumsatz: 87 000 Euro) sind bereits online (für 57 000 Euro) bzw. offline (für 30 000 Euro) am offenen Fenster des Stadtmarketing-Vereins erworben worden. Damit ist mit 17 400 Euro nach vier Verkaufstagen schon fast die Hälfte der Summe (40 000 Euro) erreicht, mit der die Stadt Coesfeld die Aktion zur Belebung von Handel und Gastronomie fördern will. Wer noch einen bezuschussten Gutschein ergattern will, muss sich also sputen. Nur noch 22 600 Euro stehen dafür als Fördersumme zur Verfügung. Rainer Sühling vom Stadtmarketing-Verein freut sich, dass die Aktion so gut angenommen wird: „Wir haben durchgängig Gutscheine herausgegeben.“ Am Donnerstag geht es mit dem Gutschein-Verkauf am Rathaus-Fenster weiter. Online sind sie rund um die Uhr verfügbar. | coesfeld-gutschein.de

Von Detlef Scherle