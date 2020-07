Angemeldet hatten sich knapp 60 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Für diese galt es, ein abwechslungsreiches und interessantes Angebot auf die Beine zu stellen. Unter Leitung von Dorothee Albers, unterstützt von einem engagierten Team jugendlicher Helfer mit pädagogischer Ausbildung, wurde ein kindgerechtes Programm aufgestellt. Programmteile waren ein Besuch im Zoo Rheine, im Zoo Münster und im Maxipark in Hamm. Ortsnah wurden die Spielplätze in Kleingruppen besucht, das biologische Zentrum führte einen Waldaktionstag an der Bergwiese durch, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Der Lehrbienenstand und der Hof Bagert waren ebenfalls Ausflugsziele und es wurde viel gespielt und gewerkelt.

In den ersten zwei Wochen standen auch sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Auf der Tennisanlage des TC Coesfeld konnten die Kinder unter Anleitung von Trainer Kevin Wessendorf an mehreren Tagen erste Erfahrungen mit dem Tennissport machen. An diesem Programmpunkt nahmen insgesamt 35 Kinder teil. Mit großer Begeisterung und sportlicher Ambition erlernten die Kinder den Umgang mit dem Tennisschläger. Der TC bietet den Kindern auch nach dem Ferienspaß die Möglichkeit, weiter Tennis zu spielen. Wer Interesse hat, meldet sich unter 0176/57951041, info@tc-coesfeld.de oder im Internet unter www.tc-coesfeld.de.