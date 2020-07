Fahrer immer noch flüchtig

Coesfeld (ds). Der 29-jährige Coesfelder, der sich am Freitagabend in der Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zahlreiche Menschen gefährdet hatte (wir berichteten), ist noch nicht gefasst. Wie Martin Botzenhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, gestern auf Nachfrage erklärte, gebe es in dem Fall keinen neuen Sachstand. Auch die kriminaltechnische Untersuchung des Fahrzeugs ist nach seinen Angaben noch nicht abgeschlossen. Ergebnisse lägen der vorläufig gebildeten Mordkommission noch nicht vor, sagte er.

Von Detlef Scherle