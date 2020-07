Erst zweieinhalb Stunden später gemeldet

Es war denkbar knapp, als die Angeklagte am 13. November 2019 auf der B 474 auf der Ortsumgehung von Lette in Fahrtrichtung Dülmen einen Lkw überholen wollte (wir berichteten). Zusammen mit einem weiteren Auto vor ihr scherte sie aus, schaffte es jedoch nicht rechtzeitig vor dem Gegenverkehr und musste sich wieder hinter dem Lkw einordnen, wie sie selbst berichtete. Dabei habe sie diesen leicht touchiert und sich mit ihrem Wagen um 180 Grad gedreht. Doch während sie nun angab, dass ihr Wagen nicht zum Stillstand gekommen sei, sagten die extra zu einem Fortsetzungstermin geladenen Zeugen aus, dass sie zunächst gestanden und dann wieder Gas gegeben habe. „Ich war direkt hinter ihr und musste eine Vollbremsung hinlegen. Dann wollte ich aussteigen und zum Unfallort gehen, das Auto stand auf beiden Fahrbahnen. Aber ich war überrascht, als sie dann weitergefahren ist“, sagte ein 38-jähriger Zeuge aus. Die Angeklagte gab an, weitergefahren zu sein, weil sich hinter ihr bereits Autos näherten und sie einen weiteren Unfall vermeiden wollte.

Die erste Unfallmeldung sei von einem Lkw-Fahrer gekommen, der zudem angegeben habe, dass der Unfallverursacher geflüchtet sei, so die beiden Polizeibeamten, die damals vor Ort waren und nun ebenfalls aussagen mussten. „Als wir schon wieder auf der Wache waren und die Anzeige schreiben wollten, meldete sich die Unfallverursacherin bei uns. Das war aber rund zweieinhalb Stunden später“, so die Polizeibeamtin. „Sie stand auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe und gab an, unter Schock zu stehen und sich zunächst hätte sammeln zu müssen, bevor sie angerufen hat.“

Für den Richter stand am Ende fest: „Ich habe keinen Zweifel, dass Sie erst gestanden und dann Gas gegeben haben. Sie sind vorsätzlich weggefahren, um sich der Sache zu entziehen. Für Sie spricht wenig Positives“, sagte er nicht zuletzt mit einem Blick darauf, dass die Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist.

Mit seinem Urteil blieb er leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die 90 Tagessätze á 65 Euro gefordert hatte.