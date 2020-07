Schnell war klar, dass es sich bei dem grauen und etwas zerzausten Küken um einen kleinen Falken, genauer gesagt, Turmfalken handelte. Kontakte waren schnell geknüpft und so wurde der Vogel vorsichtig eingefangen und in einer Kiste zu einem Experten gebracht, heißt es in der Pressemitteilung der Freilichtbühne.

Florian Schwenke ist ausgebildeter Falkner und arbeitet ehrenamtlich in Hiddingsel. „Er hat sich netterweise bereit erklärt, das kleine Falkenmädchen nun aufzupäppeln“, berichtet Böcker. Natürlich musste auch ein Name für das Jungtier her. Bühnenmitglieder konnten Vorschläge abgeben. Eine Namensidee überzeugte dann schnell. „In Memoriam an den erst kürzlich verstorbenen und langjährigen Bühnenfreund Walter Syska, soll das kleine Falkenmädchen „Syska“ heißen“, freut sich Böcker.

Florian Schwenke wird den Turmfalken nun die nächsten drei Monate zur Jagd ausbilden, damit er dann möglichst schnell in der Lage ist, eigenständig zu rütteln, Beute zu erkennen und so zu überleben. Wenn „Syska“ dann in einigen Wochen soweit ist, soll, so der Plan, die kleine Überlebenskünstlerin an der Freilichtbühne in die Freiheit gelassen werden.

Die Freilichtbühnenmitglieder bedanken sich schon jetzt bei Schwenke und seinem Team für die ehrenamtliche Arbeit.