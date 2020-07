Fahndung nach Raser jetzt mit Foto und vollem Namen

Coesfeld (ds). Der Fahrer, der sich am Freitagabend in der Coesfelder Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und dabei zwei Menschen leicht verletzte und weitere gefährdete, ist noch immer auf freiem Fuß. „Die bislang erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen“, erklärte Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux, Leiter der in Münster gebildeten Mordkommission. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach dem 29-Jährigen Coesfelder deshalb jetzt mit einem Foto und seinem vollen Namen. Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt mitteilte, habe ein Richter Haftbefehl gegen den Mann, der Rene Thorsten Werner heißt, erlassen. Er stehe unter dem Verdacht des versuchten Mordes. Botzenhardt erinnerte in dem Zusammenhang nochmal daran, dass es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken gewesen sei, dass im Moment der Durchfahrt kein Kellner, Gast oder sonstiger Passant den schmalen Bereich zwischen Restaurant und Biergarten betreten habe – „ein tödlicher Ausgang wäre in Anbetracht der hohen Geschwindigkeit kaum zu vermeiden gewesen“. @Hinweise nimmt die Polizei in Münster unter Tel. 0251/275-0 entgegen.

Von Detlef Scherle