Neue Außenwand fertig

Coesfeld (ds). Kraftakt an einem Tag: Die am Freitag abgerissene Mauer des Hauses an der Süringstraße 40, an das einmal das neue Lindencarée anschließen soll, ist gestern von Mitarbeitern des Investors, der SZ-Bau aus Borken, mit einer provisorischen Wand aus USB-Platten und Schutzfolien ersetzt worden. Die Stadt Coesfeld hatte die Arbeiten – wie berichtet – noch am Vorabend angeordnet. Inzwischen ist auch bekannt, warum die Mauer entgegen der Absprache in einem Vergleich vor dem Landgericht Münster doch noch gefallen war. Sie hatte sich an einer Stelle gelöst und einen „Bauch“ gebildet, hieß es von Seiten der SZ-Bau dazu. Aus Sicherheitsgründen entschied die Baufirma spontan, sie doch noch ganz zu entfernen. Darüber ärgerte sich der Nachbar, dessen Büroräume plötzlich keine Außenwand mehr hatten. Foto: Detlef Scherle

Von Detlef Scherle