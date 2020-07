Hälfte der Fahrgäste wieder da

Die Fahrgastzahlen halten sich noch in Grenzen. „Die liegen ungefähr bei der Hälfte“, sagt Fahrdienstleiter Werner Gehling mit Blick auf die Zahlen. „Haben wir im Januar und im Februar noch im Schnitt rund acht Gäste pro Fahrt gehabt, sind es jetzt noch vier.“ Schon im März zeigte sich eine leicht rückläufige Tendenz, bevor der Betrieb im April und Mai vollständig eingestellt wurde. „In der Zeit hatten wir aber täglich Anrufe, ob wir nicht doch fahren.“ Als der Bürgerbus dann am 12. Juni neu gestartet ist, waren auch die ersten Fahrgäste wieder vor Ort. „Das waren auch diejenigen, die bis heute den Bus immer wieder nutzen. Die Zahl hat sich also seit dem Neustart nicht groß verändert“, erklärt Werner Gehling weiter.

Dass die Fahrgäste noch zurückhaltend seien, erklärt sich Dietmar Hille vor allem auch dadurch: „Viele gehören zur Risikogruppe und wollen noch nicht wieder einsteigen. Andere sind vielleicht gerade im Urlaub.“ Die ehrenamtlichen Fahrer selbst, viele auch in höherem Alter, haben sich allerdings vom Virus nicht abhalten lassen, ergänzt Werner Gehling. „Als wir angekündigt haben, dass wir wieder loslegen, standen alle Gewehr bei Fuß. Bis auf zwei, die in ihrer Familie Schwerkranke in ihrem Umfeld haben. Wir haben eine wirklich sehr zuverlässige Truppe und konnten einen vollständigen Durchstart hinlegen“, sagt er mit einem Zwinkern.

Grundsätzlich ist der Verein Bürgerbus Coesfeld optimistisch. „Diese aktuellen Zahlen erinnern mich an unseren Anfang. Da sah es ähnlich aus“, blickt Werner Gehling zurück. „Es hat fast ein Jahr gebraucht, bis sich die Zahlen auf dem Niveau stabilisiert haben, das wir zuletzt kannten. Ich hoffe, das entwickelt sich jetzt auch wieder so.“ Nur eines, ergänzt Dietmar Hille, wird wohl nicht möglich sein: „Eigentlich wollten wir im kommenden Jahr den 50 000. Fahrgast begrüßen. Das wird jetzt schwierig.“

Aber erst einmal freuen sich alle, dass es wieder losgegangen ist. „Und im Rahmen der Lockerungen kann jetzt im August auch endlich wieder unser erster Fahrerstammtisch nach der Coronapause stattfinden“, freut sich der Vorsitzende.