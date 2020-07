Einmal Mittelalterund zurück

Grundsätzlich ging es aber darum, die früheren Siedlungsstrukturen an dieser Stelle zu dokumentieren. „Coesfeld hatte vor dem Zweiten Weltkrieg eine sehr schöne Altstadt“, so Wunschel. Heute könne man sich kaum noch vorstellen, wie Bereiche, von denen keine Fotos mehr existieren, mal ausgesehen haben. Mit den Grabungen will der LWL dazu beitragen, das zu erhellen. Alles sei vor der Wiederverfüllung fotografiert, Fundstücke archiviert worden, berichtet Wunschel. Sie könnten noch bei weiteren Forschungen zur Stadtgeschichte hilfreich sein. Auch für Ausstellungen – zum Beispiel im Stadtmuseum – könnten sie zur Verfügung gestellt werden.

Und die Grabungen gehen noch weiter. Die Archäologen sehen sich, sobald das Grundstück des abgerissenen Möbelhauses Hageböck und Westfälischen Hofs frei geräumt ist, den Untergrund dort – auf der anderen Seite der Süringstraße – genauer an. „Da die Gebäude unterkellert waren, können wir da noch tiefer gehen“, freut sich Wunschel. Also auch tiefer in die Geschichte eintauchen. Einmal Mittelalter und zurück heißt dann wieder die Devise, die für Neubauprojekte – wie seinerzeit an der Bernhard-von-Galenstraße – auch bedeuten kann, dass sie sich verzögern.

Für die Archäologen ist das aber nur ein ganz kleines Zeitfenster, das sich öffnet. Denn so schnell kommen sie später, wenn alles neu bebaut ist, an diese Stellen eben nicht wieder heran.