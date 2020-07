Coesfeld. Und plötzlich ist das E-Bike weg. So erging es bereits am Dienstag (21. 7.) einem 41-jährigen Coesfelder, der sein Rad in einem Fahrradständer vor dem Aldi an der Hansestraße abgestellt hatte. Die Polizei hofft auf Zeugen, da das Rad mit einem Speichenschloss und einer zusätzlichen Kette gesichert war.

Von Allgemeine Zeitung