Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

Coesfeld. Bei dem Feuer, das am Donnerstag eine Scheune auf einem Hof in der Bauerschaft Sirksfeld massiv beschädigt hat, geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen der Brandexperten dauerten an. Die Feuerwehr war mit Kräften aus Coesfeld, Dülmen, Nottuln und Gescher im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus. Alle Bewohner blieben unverletzt, jedoch erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Rauchgasvergiftung. Er kam in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung