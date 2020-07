Coesfelds einzige Ehrenbürgerin wird 90

Der Bürgermeister würdigt Lilly Ernsting, die gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, dem Unternehmer Kurt Ernsting, 2007 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Coesfeld erhalten hatte, für ihr herausragendes bürgerschaftliches Engagement in den vergangenen Jahrzehnten: „Lilly Ernsting hat gemeinsam mit ihrem Mann als Stifter und Mäzene das kulturelle, soziale und sportliche Leben in unserer Stadt auf vielfältige Weise bereichert“, sagt Öhmann. „Sie waren – und Lilly Ernsting ist bis heute – durch ihr unternehmerisches Handeln und ihr bürgerschaftliches Engagement als gesellschaftlich gestaltende und damit verantwortlich handelnde Akteure uneigennützig tätig. Für ihr einzigartiges Engagement in der Gesellschaft und für die Gesellschaft gebühren ihnen unser immerwährender Dank und die Anerkennung der ganzen Stadtgemeinschaft.“

Das Unternehmerehepaar Lilly und Kurt Ernsting erhielt 2007 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Coesfeld, als erste und bisher einzige Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Begründung des einstimmigen Ratsbeschlusses hieß es damals: „Das Ehepaar Kurt und Elisabeth (Lilly) Ernsting ist so nachhaltig und bedeutsam für die Stadt, dass dem gesamten Stadtrat die Ehrenbürgerwürde als angemessene Auszeichnung wichtig war.“

Bis heute gilt, was Bürgermeister Heinz Öhmann bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde betont hatte: „Die positive Weiterentwicklung unserer Stadt wäre ohne das beeindruckende und bisher einzigartige Engagement des Ehepaares Ernsting nicht möglich gewesen. Kurt und Lilly Ernsting haben das Gesicht unserer Stadt mit Herz, Verstand und Weitblick mitgeprägt und Coesfelds Ansehen in der Region beispielhaft gefördert.“

Die Stadt Coesfeld verdankt Lilly Ernsting laut Pressemitteilung das bundesweit erste, privat geschaffene Glasmuseum, das 1996 aus ihrem damals in mehr als 40 Jahre gewachsenen Bestand hervorgegangen ist. Dieser hatte zunächst als private Sammlung begonnen und umfasst außergewöhnliche Glasobjekte, die nun im Alten Hof Herding in Lette beheimatet sind.

Dort hatte das Ehepaar Ernsting bereits seit 1977 eine Konzertreihe für klassische Musik angeboten und damit hochkarätige Konzerte mit Künstlerinnen und Künstlern von Weltrang ins Münsterland geholt. Dieses Engagement setzt sich seit 2007 im neuen Konzert Theater fort, einem Haus, das sowohl durch sein vielfältiges Programmangebot als auch funktional und architektonisch Maßstäbe im weiten Umkreis setzt.

Weitere wesentliche und hochwertige Kultureinrichtungen haben durch Ernstings Engagement geschaffen werden können: das Zentrum Wissen Bildung Kultur (WBK) an der Osterwicker Straße, der Kunstverein Münsterland und das Glasdepot im sanierten Höltingshof mit dem angegliederten Bauernhofcafé.

Neben der Ehrenbürgerschaft sind Lilly und Kurt Ernsting 2001 ausgezeichnet worden mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. 2008 erhielten sie das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.