Eltern sparen bei OGS- und Kita-Kombi

Ein weiterer Vorteil: Zusätzlich zum letzten wird auch das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei. Während die Geschwisterkind-Erweiterung eine Coesfeld-Regelung ist, hat das Land in ganz NRW das zweite beitragsfreie Jahr eingeführt. „Im Schnitt bleiben Kinder in Coesfeld, je nach Start in der Kita und Schulfähigkeit, vier bis viereinhalb Jahre in der Kita, meist von zwei bis sechs Jahren. Eltern müssen also im Schnitt nur noch die Hälfte der Verweildauer ihres Nachwuchses im Kindergarten bezahlen“, so Heitz.

Vor dem Hintergrund der KiBiz-Reform haben die Jugendämter der Region sich verständigt, die Beitragsfreiheit einheitlich zu erweitern. Genau wie die Stadt Dülmen und der Kreis, erhebt die Stadt jetzt erst Kita-Beiträge ab einem Jahreseinkommen von 24 000 statt bisher 18 000 Euro. „Für 316 von insgesamt 1541 Kita-Kindern werden somit keine Beiträge fällig. Bei der OGS werden es 198 beitragsfreie Kinder – von 369“, liefert die Fachbereichsleiterin einige Zahlen. „Außerdem entfallen dadurch auch drei Beitragsstufen, es gibt nur noch 34 statt 37. Damit der Sprung nicht so drastisch ist, haben wir in Coesfeld die ersten drei Stufen abgemildert.“ Bei einem Jahreseinkommen von 26 000 Euro um 35, bei 28 000 um 25 und bei 30 000 Euro um 15 %.

Vierte und letzte, wenn auch kleinere, Ersparnis ist die Dynamisierung der Beiträge um 1,5 statt 3 %. „In den vergangenen Jahren sah das KiBiz eine jährliche Steigerung der Kindpauschalen um 3 % vor, um die steigenden Kosten abzudecken. Die Beitragssatzungen der Jugendämter haben das aufgegriffen und die Elternbeiträge an diese Steigerung gekoppelt“, erklärt Heitz. „Hätten wir die Regelung in unserer Satzung beibehalten, wären die Beiträge um rund 15 bis 20 % gestiegen, weil die Kindpauschalen mit dem neuen, ab dem 1. August geltenden Kinderbildungsgesetz deutlich angehoben worden sind.“ Insofern sei die einmalige Diskussion um die jährliche Anpassung ausschließlich für das Kita-Jahr 2020/21 entstanden. Danach sei die Dynamisierung an die jährlichen Vorgaben des Landes gekoppelt.

Für die Stadt bedeuten diese Änderungen Mehrkosten. „Der Nettoaufwand für die Kitas steigt um rund eine Million Euro im Jahr. Die Stadt zahlt für einen Kita-Platz 20 % mehr“, erläutert Heitz. Für das zweite beitragsfreie Jahr zahle das Land zwar einen Ausgleich, aber der reiche nicht. „Da bleibt immer noch eine Deckungslücke von rund einer halben Million Euro.“ Die Mindereinnahmen durch die Geschwisterkinderweiterung seien noch schwer zu schätzen. „Das wird zwischen 40 000 und 80 000 Euro im Jahr liegen.“ Dennoch halte sie diese Coesfelder Änderung für wichtig. „Die Familie soll als Ganzes gesehen werden und die Eltern davon auch finanziell profitieren.“