Kraska kandidiert doch noch – aber im Alleingang

Kraska will trotz seiner Ausmusterung bei der FDP noch einmal für den Rat kandidieren – als Einzelbewerber im Wahlbezirk 1 (südliche Innenstadt). Die Motivation? Seit seinem 14. Lebensjahr – „Da war ich Schülersprecher“ – engagiere er sich schon in der Politik, erklärt er. Dieser Einsatz für das Gemeinwohl solle weitergehen. Er wolle sich künftig auf die Vertretung der Interessen der Menschen in seinem Wahlbezirk konzentrieren. Einer Fraktion wolle er sich nicht anschließen, erklärt er. Er finde es „spannend, ob die Menschen vor Ort bereit sind, jemanden unabhängig von einer Partei zu wählen, der ihnen im Rat eine Stimme geben möchte“. Den Wahlkampf will er vor allem mit Bürger-Gesprächen und Internet-Videos führen. Die Chancen? Da muss Kraska schmunzeln. 2014 habe er in seinem Bezirk über 10 % geholt, die Partei stadtweit 4,2 %. Aus der FDP, kündigte er an, wolle er in Kürze austreten. Die Fraktionsarbeit führe er aber noch zu Ende.