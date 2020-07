Im Storchengang durchs eisige Nass

Seit 2012 kümmern sich Karl Leimkühler, Alfons Böckmann und Reinhold Gödde von der Dienstagsgruppe des Heimatvereins um die Pflege der Anlage, die sogar von Schülern gern genutzt wird. „Manchmal sitzen die hier in der Hütte mit ihren Laptops und machen Hausaufgaben“, hat Gödde beobachtet.

„Eine Stunde pro Tag muss man schon in die Anlage investieren“, schätzt Böckmann. Das Ergebnis ist eine gepflegte Rasenfläche, durch die sich ein 60 Meter langer Barfußpfad mit fünf Belägen unterschiedlichster Körnung schlängelt – und um Rundbeete herum mit Wildpflanzen als Insektenrefugium, während Brombeerpflanzen (hier darf im Sommer auch genascht werden!) am Zaun emporranken.

Das haptische Erlebnis ist der Frische-Kick für müde gestrampelte Radler-Waden und -Füße. In der Schutzhütte Socken und Schuhe ausgezogen und rein ins Vergnügen.

Stetig tröpfelt das Wasser direkt aus dem Erdreich ins Becken und so fühlt es sich auch an. Spätestens ab der dritten Runde zieht die Kälte in die Waden. Jetzt wird es spätestens Zeit, das Becken zu verlassen. Länger als eine Minute sollten Besucher laut Anleitung in der Schutzhütte auch nicht kneippen. Nun gilt es, die Füße wieder warm zu bekommen. Entweder abtrocknen oder in der Sonne auf dem Barfußpfad trocknen lassen.

Dieser beginnt harmlos mit feinem Kies. Weiter geht es über glatte, große Kiesel und dann über grobe Pinienrinde, die leicht unter den Sohlen kratzt. Kurz über Kies folgt man dem Weg rechts ums große Wildblumenbeet herum, das einst die Familiengruppe des Nabu angelegt hat. Für eine kurze Erholung sorgt nun der feine Rindenmulch, bevor dann mit leicht spitzen Steinen die Belastungsprobe für die Füße folgt. Dann geht es weiter über Baumscheiben, Kieselsteine und Hölzer, die in quer und längs verlegt sind. „Hier muss Oma aussteigen“, sagt Maria Leimkühler zu ihrer Enkelin. Am Ende folgt zur Belohnung feiner Quarzsand, der an Urlaub erinnert. Nun können Besucher im neuen Armbecken auch noch ihrem Puls eine Abkühlung gönnen. Doch da ist Greta schon direkt wieder am Beginn des Barfußpfades. „Noch eine Runde!“, ruft sie begeistert. 0 Im nächsten Serienteil am Montag (27. 7.) geht es auf das Gelände der Stiftung Haus Hall in Gescher.