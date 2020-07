Familienpartei tritt wieder an

Coesfeld (ds). Nach dem Übertritt ihres bisherigen Ratsmitglieds Peter Sokol zur Wählerinitiative „Aktiv für Coesfeld“ will die Familienpartei in der nächsten Wahlperiode einen Neuanfang machen. Wie Bundesvorsitzender und Europaabgeordneter Helmut Geuking mitteilte, hat sie am vergangenen Sonntag – eine Woche vor Ablauf der Abgabefrist – ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Die Öffentlichkeit war dabei nicht zugelassen. „Die Unterlagen wurden bereits bei der Stadt eingereicht“, so Geuking zur AZ. Alle Wahlbezirke wurden besetzt. Die Reserveliste wird angeführt vom Ortsvorsitzenden Marcel Stratmann, einem der Mitbegründer der Corona-Hilfe in Coesfeld. Mit Nicole Laffer, René Klaas und Milane Atalan folgen weitere ganz junge Bewerber.

Von Detlef Scherle